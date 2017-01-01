Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров

«По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром в воскресенье на Ключевском зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, пепловый шлейф протянулся распространился на 41 километр в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана в сторону Камчатского залива.

«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — отмечает пресс-служба.