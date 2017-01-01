Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров
Москва. 1 января. INTERFAX.RU —
Москва. 1 января. INTERFAX.RU —
«По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром в воскресенье на Ключевском зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.
По информации
«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — отмечает
Она также сообщает, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. До ближайшего населенного пункта (поселка Ключи
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.
Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Вулкан находится в 360 км от