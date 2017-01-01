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04:57 (мск), источник: Интерфакс

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Петропавловск-Камчатский. 1 января. ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — Ключевской вулкан, извергающийся на Камчатке, утром в воскресенье выбросил столб пепла высотой 5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

«По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром в воскресенье на Ключевском зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, пепловый шлейф протянулся распространился на 41 километр в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана в сторону Камчатского залива.

«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — отмечает пресс-служба.

Она также сообщает, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. До ближайшего населенного пункта (поселка Ключи Усть-Камчатского района) расстояние составляет 30 километров.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Вулкан находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Ближайшие от Ключевского вулкана населенные пункты — поселки Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, расположены от него примерно в 45 км. Извержение вулкана Ключевской на Камчатке началось 3 апреля 2016 г.

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