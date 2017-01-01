Отчаянные бегуны спортивно и весело встретили первый день нового года во Владивостоке

Владивосток, 1 января, PrimaMedia.

Те, кому не сиделось и не спалось дома утром 1 января, начали новый 2017 год спортивно и приняли участие во втором «Забеге по-домашнему». Маршрут новогоднего километрового кросса протянулся от остановки «Центральная площадь» до банка «Приморье» (Светланская, 47). Для более праздничного настроения бегуны нарядились в новогодние костюмы. Как это было — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.