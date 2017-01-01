Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
От новогоднего переедания можно умереть
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
4040 самых красивых снимков 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
07:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отчаянные бегуны спортивно и весело встретили первый день нового года во Владивостоке

«Забег по-домашнему» наполнил центральные улицы людьми в новогодних костюмах (ФОТО).

44
фотографии
44
фотографии
44
фотографии

Владивосток, 1 января, PrimaMedia.

Те, кому не сиделось и не спалось дома утром 1 января, начали новый 2017 год спортивно и приняли участие во втором «Забеге по-домашнему». Маршрут новогоднего километрового кросса протянулся от остановки «Центральная площадь» до банка «Приморье» (Светланская, 47). Для более праздничного настроения бегуны нарядились в новогодние костюмы. Как это было — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что есть в новогоднюю ночь и в праздники, чтобы не потолстеть и не заболеть – врачи
Власти заявили о гибели 35 человек в ночном клубе в Стамбуле
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь