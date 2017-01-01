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07:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сюрпризы с неба: космический календарь на 2017 год

АСТАНА, 1 янв — Sputnik, Елена Бережная. В Новый год принято загадывать желания, ну, а чтобы оно точно сбылось, нужно для верности посмотреть на падающую звезду. Когда в наступившем году ждать звездопадов, затмений и других небесных явлений, корреспонденту Sputnik Казахстан рассказал доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

Источник: Sputniknews.kz

Затмения, затмения…

«Два солнечных затмения произойдут на небе Земли. Первое из них состоится 26 февраля и будет кольцеобразным, а второе — 21 августа — будет полным, а, следовательно, самым интересным событием года. Но вот незадача: оба затмения почти не касаются жителей восточного полушария Земли, а, стало быть, и Евразии. Мы не увидим и крохи из эпизодов из этих затмений», — рассказал Солодовник.

Он отметил, что с лунными затмениями будет гораздо лучше.

«Из двух возможных затмений нам будут доступны оба! Первое из них состоится 11 февраля. Оно будет полутеневым, но Луна в земную полутень погрузится полностью и потому затмение можно будет с успехом наблюдать даже невооруженным глазом. Это затмение начнется глубокой ночью, а закончится, когда большинство из нас должно быть уже на работе (правда день будет субботний). А второе лунное затмение, которое состоится 7 августа, обещает быть ещё краше. Во-первых, оно будет частным, то есть часть лунного диска (нижняя) погрузится в земную тень, и Луна станет выглядеть урезанной на четверть. Во-вторых, максимальная фаза явления придётся у нас примерно на полночь — Луна поднимется высоко на небе, и, что приятно, в августе должно быть тепло», — проинформировал астроном.

Поймать комету за хвост

Вечернее звездное небо начала года (январь-февраль) будет украшено блистающей Венерой — ее невозможно спутать с другими светилами. Из других планет лучше других по вечерам будут видны Юпитер — начиная с марта в созвездии Девы. И Сатурн — с мая в созвездии Змееносца.

«Но, конечно же, больше прочих объектов всех привлекают кометы. Среди комет, пролетающих невдалеке от Солнца, пока не выявилось ни одной способной стать очень яркой. Есть объекты, которые станут доступными для малых и средних телескопов: это возвращающаяся в очередной раз комета Энке, а также кометы Хонда-Мркоса-Пайдушаковой (45P), PANSTARRS (C/2015), Johnson (C/2015 V2) и Туттля-Джакобини-Кресака (41P). Из них только комета Энке возможно приблизится к видимости невооруженным глазом на вечернем небе февраля. Для кометы Энке ожидаемое возвращение к Солнцу может стать последним. Дело в том, что это “старая комета” и её ядро сильно уменьшилось за прошедшие после открытия 240 лет. Добавим, что с кометой Энке связаны метеорные потоки Бета-Тауриды и Тауриды. Считают, что и Тунгусский метеорит мог быть обломком ядра кометы Энке. Кроме того не исключено, что сближающийся с Землей астероид 2004 TG10 может быть также фрагментом кометы Энке. Такая вот интересная гостья из космоса», — рассказал Солодовник.

Запомним, что этот список может измениться ввиду открытия новых комет и увеличения блеска ожидаемых гостий.

Конец ли свету?

Немного беспокоит некоторых читателей и вопрос о «конце света». Астроном заверил, что пока что астрономические поводы для его прихода отсутствуют.

«Да, 12 октября 2017 года вблизи от нашей планеты пролетит астероид 2012 ТС4. Но минимальное расстояние этого прохождения составит приличную величину — более 100 тысяч км. Да и размер этого тела маловат — около 20 метров. Примерно такой же объект взорвался в небе над Челябинском в 2013 году. И вот живем же!», — отмечает Солодовник.

«Сразу же отбросим всяческие нелепицы типа суперлуний или двух лун на небе одновременно: этого не будет, пожалуй, до реального Апокалипсиса. А вот метеорные потоки в 2017 году будут. И особенно благоприятными будут условия для наблюдения Квадрантид, Орионид, Леонид и Геминид. Для последних 2017 год особенно значим, поскольку невдалеке от Земли в декабре пролетит астероид Фаэтон — родоначальник потока Геминид», — заключил астроном.

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