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07:20 (мск), источник: Tengrinews

Самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет

Индонезиец Сапарман Содимеджо, являющийся по неофициальным данным старейшим жителем планеты, 31 декабря отметил свой 146-й день рождения, пишет британская газета Daily Mail.

Источник: Tengrinews

Мужчина, как указано в его документах, родился 31 декабря 1870 года. Праздничную дату Содимеджо отметил на острове Ява в кругу родных и близких.

Несмотря на преклонный возраст, мужчина до сих пор передвигается самостоятельно. Как отмечает издание, Сапарман пережил своих четырех жен, десятерых сестер и братьев и даже собственных детей. У него есть внуки, правнуки и праправнуки.

Официально старейшим жителем признан Исраэль Кристал, его возраст — 113 лет. Самой долгоживущей женщиной считается итальянка Эмма Морано, чей возраст составляет 117 лет. Она является последним живущим человеком, родившимся ранее 1900 года. В декабре 2011 года президентом Италии Джорджо Наполитано она была удостоена чести рыцаря ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

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