Фотографии празднования Нового года в Иркутске «наводнили» социальные сети
Горожане запечатлели застолье, фейерверк и массовые гуляния.
Источник:IrkutskMedia.ru
Пользователи Instagram в Иркутске разместили в своих аккаунтах большое количество фотографий празднования Нового года. Жители столицы Приангарья запечатлели блюда на праздничном столе, елку, массовые гуляния, фейерверк и многое другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
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