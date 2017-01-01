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07:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Фотографии празднования Нового года в Иркутске «наводнили» социальные сети

Горожане запечатлели застолье, фейерверк и массовые гуляния.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пользователи Instagram в Иркутске разместили в своих аккаунтах большое количество фотографий празднования Нового года. Жители столицы Приангарья запечатлели блюда на праздничном столе, елку, массовые гуляния, фейерверк и многое другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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