Фотографии празднования Нового года в Иркутске «наводнили» социальные сети

Пользователи Instagram в Иркутске разместили в своих аккаунтах большое количество фотографий празднования Нового года. Жители столицы Приангарья запечатлели блюда на праздничном столе, елку, массовые гуляния, фейерверк и многое другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.