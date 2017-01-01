Первенцем 2017 года в Приморье стал мальчик

«Роды прошли благополучно. Малыша первым встретил папа, который присутствовал во время родов», — сообщили в медучреждении. В роддоме также подчеркнули, что и мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Отметим, что мальчик стал вторым по счету ребенком в семье.

В 01.40 в родильном отделении Черниговской центральной районной больницы родился ещё один мальчик. Малыш весом 2740 и ростом 50 сантиметров стал первенцем у 31-летней мамы Ольги.

Первенца-2017 города Арсеньева встретили ровно в 02.00. Мальчик весом 3 килограмма и ростом 51 см стал вторым ребенком в семье. В 03.15 в родильном отделении Хорольской центральной районной больницы родилась девочка весом 2290 и ростом 48 сантиметров. Малышка стала вторым ребенком в семье.

В городе Артеме первым ребенком 2017 года стала также девочка. Малышка весом 2760 и ростом 47 сантиметров появилась на свет в 7.20. Она стала первенцем у 21-летней мамы Дарьи.