ГАИ напоминает: с 1 января в машинах должны быть новые аптечки

Минздрав оптимизировал вложения в автомобильные аптечки еще в конце 2014 года, из списка обязательных вложений убрали таблетки, в том числе валидол и нитроглицерин, а перевязочного материала стало больше.

«Старыми аптечками» разрешали пользоваться до конца 2016 года, а уже с 1 января автомобильные аптечки должны соответствовать актуальным нормам.

«За несоответствие автомобильной аптечки требованиям предусмотрен штраф. Первое время, я думаю, будем идти навстречу — за однократные нарушения вынесем предупреждения. За повторные — уже по всей строгости», — предупредил начальник отдела агитации и пропаганды столичной ГАИ Сергей Зараник.

Таким образом, в любой автомобильной аптечке должны быть:

Раствор аммония 10% — 1 мл № 10 (фл. 10 мл, 40 мл). Йода спиртовой раствор 5% — 10мл (40мл) или 1 мл No10, одна упаковка. Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, одна упаковка. Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см. Бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, также две упаковки. Применение аналогично предыдущему пункту. Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6. Вата гигроскопическая стерильная 50 г. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха. Лейкопластырь бактерицидный: 2,5×7,2 см — 3 упаковки и 4×10 см или 6×10 см — 1 упаковка. Лейкопластырь катушечный 1×500 см или 2×500 см, одна упаковка. Ножницы тупоконечные 14 см (1 упаковка). Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) No8 (L), одна пара. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, одна упаковка. Салфетки стерильные 16×14 (45×29) см, 4 упаковки. Инструкция по применению вложений, которую можно купить в любой аптеке.