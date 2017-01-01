Астана заблокирована для автомобильного транспорта из-за метели

Ограничение движения введено на автомобильной дороге «Кокшетау-Атбасар», Астана-Петропавловск, на 917−1247 километре участка «Астана-посёлок Жаксы» и некоторой части трассы «Жезказган-Петропавловск». Как поясняется на сайте РГП «Казавтожол», причины закрытия участков автомобильных дорог связаны с ухудшением погодных условий.

В регионе наблюдаются снег, метель и ограничение видимости. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта. Аналогичная ситуация наблюдается и в других областях Казахстана.