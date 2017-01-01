В Осе полицейские изъяли нелегальное пиво и спирт
Фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из магазинов города.
Фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из магазинов города.
Из незаконного оборота изъято более 18 литров продукции, среди которой крепкий алкоголь, пиво, этиловый спирт. Всё это было приготовлено к сбыту.
По фактам нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота, на собственника магазина составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.