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18:00 (мск), источник: Новости Перми

В Осе полицейские изъяли нелегальное пиво и спирт

Фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из магазинов города.

Из незаконного оборота изъято более 18 литров продукции, среди которой крепкий алкоголь, пиво, этиловый спирт. Всё это было приготовлено к сбыту.

По фактам нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота, на собственника магазина составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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