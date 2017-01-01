В Киеве сотни Санта Клаусов устроили праздничный забег

Организаторы говорят, что любой мог принять участие в акции. Обязательным требованием было праздничное настроение и костюм Санта Клауса или любой другой новогодний образ.

В забеге участвовали спортсмены с недостатками зрения, которые бежали вместе со своими поводырями.

Отметим, что подобная акция состоялась и в других городах Украины: Санта Клаусы также бежали во Львове и Тернополе.