В Киеве сотни Санта Клаусов устроили праздничный забег
В Киеве состоялся праздничный забег Санта Клаусов. Более 500 человек пробежали около пяти километров на Трухановом острове, сообщает «24 Канал».
В Киеве состоялся праздничный забег Санта Клаусов. Более 500 человек пробежали около пяти километров на Трухановом острове, сообщает «24 Канал».
Организаторы говорят, что любой мог принять участие в акции. Обязательным требованием было праздничное настроение и костюм Санта Клауса или любой другой новогодний образ.
В забеге участвовали спортсмены с недостатками зрения, которые бежали вместе со своими поводырями.
Отметим, что подобная акция состоялась и в других городах Украины: Санта Клаусы также бежали во Львове и Тернополе.