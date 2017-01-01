Каникулы по-омски: где детям и взрослым весело провести время

Отгремели праздничные салюты, и омичи думают, как провести досуг в течение следующей недели.

Корреспондент omsk.aif.ru прогулялся по различным уголкам Омска и готов поделиться своими знаниями.

Фильмы и мультики.

Конечно, традиционно во время каникул всем россиянам, и омичам в том числе, предлагают множество премьер.

Собственно новогодних несколько: это пятые «Ёлки» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым — добрый семейный фильм, «Битва магов» Фёдора Бондарчука, где он режиссёр и исполнитель главной роли, и американский «Новогодний корпоратив». Мультфильмы — третья «Снежная Королева», очередные «Три богатыря», на этот раз на дне морском, и всё еще кое-где идёт «Моана». Все мультики смело можно считать семейным просмотром.

В гости к Дедушке.

Не хочется сидеть в кино? Любой ребёнок и даже подросток с удовольствием посетит резиденцию Деда Мороза. Нынче в Омске даже можно выбирать, в какую из них сходить (а если есть желание, то и съездить).

Итак, городская резиденция главного новогоднего волшебника работает в Доме кино (Ленинградская площадь, 1). Со 2 по 8 января здесь в 11.00, 13.00 и 15.00 проходят праздничные программы. Вход свободный.

В областном дедросаду им. Гензе (Красный Путь, 86) также работает «уличная» резиденция Деда Мороза. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельников, по 13 января 2017 года с 11 до 17 часов. 1 и 7 января дендропарк не работает. Тел. для справок: 8 (3812) 990−126, 8−913−628−99−76.

Если не пугает расстояние, можно съездить в главную резиденцию Дедушки — Большеречье. Здесь в историко-культурном комплексе «Старина Сибирская» уже несколько лет до 31 января проводятся праздничные программы. Время проведения праздников: 9.40; 10.20; 11.00; 11.40; 14.40; 15.20; 16.00; 16.40. Представление длится полтора часа. 1, 2, 7 января 2017 г. — выходные дни. Детский билет стоит 350 руб., взрослый — 400 руб.

В Большеречье же находится единственный в России сельский зоопарк.

На лыжи, коньки и в мини-зоопарк.

Ехать далеко, сложно добираться? Можно отправиться на общественном транспорте в «Птичью гавань» (ул. Енисейская, ½).

Здесь есть площадка для игры в хоккей на валенках, большой каток, лыжная трасса двух видов. Также организовано катание на собачьих упряжках и работает мини-зоопарк.

В новогодние каникулы в «Птичьей гавани» проводится множество мероприятий: 4 января в 13.0 — творческая встреча с интересными людьми. 5 января в 13.00 — мастер-класс по рисованию. 8 января в 13.00 — «Славянские игры». Детский билет стоит 350 руб., 903−536. Детский билет стоит 350 руб., 34−74−99.

График работы мини-зоопарка: понедельник-пятница с 14 до 16 час. По субботам-воскресеньям — с 10 до 13 час. и с 14 до 16 час.

Также здесь есть бесплатные каток и лыжня. Они открыты с 10.00 до 21.00. Прокат коньков и лыж — с 10 до 18 часов. Стоимость услуг проката инвентаря для взрослых — 100 руб. за час, для детей — 70 руб. за час.

Во всех городских парках тоже будут проходить различные мероприятия. Напомним, что главная городская ёлка расположена в ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ (ул. Масленикова, 13 Б). А в Советском парке (ул. Андрианова, 3) 3—5 января с 14.00 до 6.00 проводятся игровые программы у окружной ёлки «Зимние забавы».

в Рождество, 7 января, в Омске также состоится множество спортивных мероприятий. Главное — Рожественский полумарафон, который традиционно стартует на Соборной площади. В этот же день с 16.00 на открытых катках пройдут «Рождественские катания».

Одновременно они пройдут:

в парке «Зелёный остров» (ул. Старозагородная роща, 10);в СК «Юность» имени С. С. Бовкуна (ул. Хмельницкого, 223);в СК «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142);в ледовом Дворце спорта им. Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2/4);на ледовой арене им. Кисёлева (ул. 70 лет Октября, 8/1);на открытом льду стадиона «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1); на ледовой арене им. Родниной (ул. Бархатовой, 8Б);на площади праздников (ул. 21-я Амурская, 20Б).

8 января с 10.00 на корте у клуба «Юность» (ул. Магистральная, 59) состоится хоккейный турнир среди дворовых хоккейных команд памяти А. Вьюхина.