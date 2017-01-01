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14:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Облачная погода ждет жителей Иркутска на предстоящей неделе

Столбик термометра опустится до -17°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Облачная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха опустится до -17°C, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 2 января, в Иркутске ясно, вечером возможен небольшой снег. Ветер южный, 2−3 м/с. Температура днем -11°С, ночью -17°С.

Во вторник, 3 января, в областном центре утром облачно. Днем -8°С. Вечером ясно, столбик термометра опустится до -12°С.

В среду, 4 января, весь день ясно. Днем -7°С, вечером -14°С. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В четверг, 5 января, облачно. Днем -9°С, вечером -13°С.

В пятницу, 6 января, весь день ясно. Днем -5°С. Вечером -12°С. Ветер южный с переходом в западный 2−3 м/с.

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