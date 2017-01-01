Взгляд из соцсетей. Как воронежцы встретили 2017 год

Для многих воронежцев 2016 високосный год выдался тяжелым, о чем они написали в соцсетях в ночь на 1 января. Как горожане встретили долгожданный 2017-й, с кем провели новогоднюю ночь, с чего начали новую жизнь и что пожелали себе и друзьям — в традиционной подборке РИА «Воронеж».