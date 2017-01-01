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14:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Взгляд из соцсетей. Как воронежцы встретили 2017 год

Самые интересные фотографии и пожелания — в подборке РИА «Воронеж».

Источник: РИА "Воронеж"

Для многих воронежцев 2016 високосный год выдался тяжелым, о чем они написали в соцсетях в ночь на 1 января. Как горожане встретили долгожданный 2017-й, с кем провели новогоднюю ночь, с чего начали новую жизнь и что пожелали себе и друзьям — в традиционной подборке РИА «Воронеж».

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