Взгляд из соцсетей. Как воронежцы встретили 2017 год
Самые интересные фотографии и пожелания — в подборке РИА «Воронеж».
Источник:РИА "Воронеж"
Для многих воронежцев 2016 високосный год выдался тяжелым, о чем они написали в соцсетях в ночь на 1 января. Как горожане встретили долгожданный 2017-й, с кем провели новогоднюю ночь, с чего начали новую жизнь и что пожелали себе и друзьям — в традиционной подборке РИА «Воронеж».
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