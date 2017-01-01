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14:39 (мск), источник: VLADNEWS

Рождественские ярмарки развернутся во Владивостоке 5 и 6 января

Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов.

В преддверии Рождества — 5 и 6 января 2017 года — во Владивостоке развернётся сразу две продовольственных ярмарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.

Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2 г (в районе привокзальной площади и сквера Ленина).

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