Рождественские ярмарки развернутся во Владивостоке 5 и 6 января
Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов.
Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов.
В преддверии Рождества — 5 и 6 января 2017 года — во Владивостоке развернётся сразу две продовольственных ярмарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2 г (в районе привокзальной площади и сквера Ленина).