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11:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В роддомах Башкирии в ночь с 31 декабря на 1 января появились на свет 13 детей.

Источник: Башинформ

Всего с 0:01 до 8:00 родились восемь девочек и пять мальчиков. В их числе и одна двойня. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова. По данным медиков, и дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.

В последние годы в республике сохраняется тенденция естественного прироста населения за счет увеличения рождаемости. Башкортостан является одним из лидеров среди субъектов России по этому показателю.

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