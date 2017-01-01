Итоги новогодней ночи в Крыму от МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости (Крым). Празднование Нового года в Крыму обошлось без жертв, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости (Крым). Празднование Нового года в Крыму обошлось без жертв, сообщает
Спасатели обеспечили устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта. За прошедшие сутки на территории Республики за произошло пять пожаров и одно ДТП, в результате которых спасено 2 человека.
При этом пожаров и других чрезвычайных происшествий, связанных с использованием пиротехники, спасатели не зафиксировали.
«31 декабря в 10.16 в службу спасения поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Кечкеметская (Симферополь — ред.). К месту происшествия были направлены 2 отделения 6
На месте спасатели выяснили, что горит комната одной из квартир на третьем этаже. В квартире была обнаружена женщина 1953 г.р., которая самостоятельно не могла покинуть домовладение. Спасатели МЧС России эвакуировали ее из опасной зоны, после чего пострадавшую доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя для дальнейшей госпитализации.
Загорание, площадь которого составила 40 кв м, полностью ликвидировали за 20 минут. Огнем повреждена внутренняя отделка жилой комнаты. Причины пожара выясняют эксперты.
Также 31 декабря в 11.35 в службу спасения поступило сообщение о
Новогодние праздники в стране только начались, поэтому спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность». Крымскими спасателями приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий и надзор по выполнению требований пожарной безопасности.