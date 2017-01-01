Итоги новогодней ночи в Крыму от МЧС

Спасатели обеспечили устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта. За прошедшие сутки на территории Республики за произошло пять пожаров и одно ДТП, в результате которых спасено 2 человека.

При этом пожаров и других чрезвычайных происшествий, связанных с использованием пиротехники, спасатели не зафиксировали.

«31 декабря в 10.16 в службу спасения поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Кечкеметская (Симферополь — ред.). К месту происшествия были направлены 2 отделения 6 пожарно-спасательной части и 1 отделение 2 пожарно-спасательной части 1 ПСО Федеральной противопожарной службы», — говорится в сообщении ведомства.

На месте спасатели выяснили, что горит комната одной из квартир на третьем этаже. В квартире была обнаружена женщина 1953 г.р., которая самостоятельно не могла покинуть домовладение. Спасатели МЧС России эвакуировали ее из опасной зоны, после чего пострадавшую доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя для дальнейшей госпитализации.

Загорание, площадь которого составила 40 кв м, полностью ликвидировали за 20 минут. Огнем повреждена внутренняя отделка жилой комнаты. Причины пожара выясняют эксперты.

Также 31 декабря в 11.35 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Водитель легкового автомобиля марки Chery QQ не справился с управлением, в результате машина столкнулась с опорой линии электропередач. Крымские спасатели деблокировали из деформированного автомобиля мужчину 1971 г.р., который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Алуштинскую городскую больницу.

Новогодние праздники в стране только начались, поэтому спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность». Крымскими спасателями приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий и надзор по выполнению требований пожарной безопасности.