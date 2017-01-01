Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Пинк родила сына
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
11:53 (мск), источник: РИА Крым

Итоги новогодней ночи в Крыму от МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости (Крым). Празднование Нового года в Крыму обошлось без жертв, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели обеспечили устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, коммуникаций и транспорта. За прошедшие сутки на территории Республики за произошло пять пожаров и одно ДТП, в результате которых спасено 2 человека.

При этом пожаров и других чрезвычайных происшествий, связанных с использованием пиротехники, спасатели не зафиксировали.

«31 декабря в 10.16 в службу спасения поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Кечкеметская (Симферополь — ред.). К месту происшествия были направлены 2 отделения 6 пожарно-спасательной части и 1 отделение 2 пожарно-спасательной части 1 ПСО Федеральной противопожарной службы», — говорится в сообщении ведомства.

На месте спасатели выяснили, что горит комната одной из квартир на третьем этаже. В квартире была обнаружена женщина 1953 г.р., которая самостоятельно не могла покинуть домовладение. Спасатели МЧС России эвакуировали ее из опасной зоны, после чего пострадавшую доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя для дальнейшей госпитализации.

Загорание, площадь которого составила 40 кв м, полностью ликвидировали за 20 минут. Огнем повреждена внутренняя отделка жилой комнаты. Причины пожара выясняют эксперты.

Также 31 декабря в 11.35 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Водитель легкового автомобиля марки Chery QQ не справился с управлением, в результате машина столкнулась с опорой линии электропередач. Крымские спасатели деблокировали из деформированного автомобиля мужчину 1971 г.р., который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Алуштинскую городскую больницу.

Новогодние праздники в стране только начались, поэтому спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность». Крымскими спасателями приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий и надзор по выполнению требований пожарной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил крымчан с пуском газа с Кубани
Число погибших при теракте в Стамбуле возросло до 39 человек
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам на США
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь