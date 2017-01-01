Украинцев предупреждают о тумане

«На территории Киевской области в первой половине дня 1 января ожидается туман», — сказано в сообщении.

Ожидается, что видимость на дорогах будет 200−500 м.

В воскресенье, 1 января, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге — до +2°.