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12:04 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинцев предупреждают о тумане

На территории Киевской области в первой половине дня ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Источник: Telegraf.com.ua

«На территории Киевской области в первой половине дня 1 января ожидается туман», — сказано в сообщении.

Ожидается, что видимость на дорогах будет 200−500 м.

В воскресенье, 1 января, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге — до +2°.

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