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12:10 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Преступлений и ЧП в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь зафиксировано не было, сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. В столице праздничные гуляния проходили на 31 площадке», — говорится в сообщении министерства.

По информации МВД, общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. В ведомстве подчеркнули, что правоохранители в праздничные дни несут службу в усиленном режиме.

«Граждане с пониманием отнеслись к принимаемым органами внутренних дел дополнительным мерам безопасности», — сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Дмитрий Курьян.

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