Баян Есентаева: 2016-й изменил мою жизнь до неузнаваемости
Казахстанский продюсер Баян Есентаева в своем Instagram призналась, что 2016-й год круто изменил ее жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский продюсер Баян Есентаева в своем Instagram призналась, что 2016-й год круто изменил ее жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.
«Не хочу подводить итоги уходящего года, скажу ему просто СПАСИБО за все, что было! Он изменил всю мою жизнь, изменил до неузнаваемости. Впереди другая жизнь, какая? Я не знаю! Здравствуй Новый год!», — написала продюсер.
Также Есентаева поделилась фотографиями с празднования Нового года, заметив, что ее наряд был лучшим на вечере.
«В Париже тоже можно удивить красивым платьем, все взгляды были устремлены только на меня», — гласит подпись к снимку, где продюсер облачена в
Поклонники похвалили наряд Есентаевой, отметив, какая у нее тонкая талия. Также фанаты написали, что это не платье красит теледиву, а она его.