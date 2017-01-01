МЧС сообщило об отсутствии серьезных ЧП в новогоднюю ночь
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Новогодняя ночь в России прошла без
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Новогодняя ночь в России прошла без
«В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — сказал представитель ведомства.
По его словам, за сутки, включая новогоднюю ночь,
«С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам РФ проводятся профилактические мероприятия», — пояснили в МЧС.
Кроме того, с 06:00 31 декабря до 06:00 1 января пожарно-спасательные подразделения 275 раз ликвидировали последствия ДТП, в результате были спасены 200 человек.
В МЧС еще раз напомнили, что именно в новогодние дни возрастает риск возникновения бытовых пожаров. С 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.
«Всего в период новогодних праздников от подразделений и служб, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе от МЧС России, безопасность граждан обеспечивают 350 тысяч человек, используется до 95 тысяч единиц техники», — сообщили в МЧС.