МЧС сообщило об отсутствии серьезных ЧП в новогоднюю ночь

По его словам, за сутки, включая новогоднюю ночь, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 439 пожаров. «Примечательно, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число пожаров уменьшилось почти вдвое», — уточнили в МЧС.

«В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, с 06:00 31 декабря до 06:00 1 января пожарно-спасательные подразделения 275 раз ликвидировали последствия ДТП, в результате были спасены 200 человек.

Около 3 млн москвичей и гостей столицы приняли участие в массовых гуляньях на Новый год

В МЧС еще раз напомнили, что именно в новогодние дни возрастает риск возникновения бытовых пожаров. С 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

«Всего в период новогодних праздников от подразделений и служб, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе от МЧС России, безопасность граждан обеспечивают 350 тысяч человек, используется до 95 тысяч единиц техники», — сообщили в МЧС.