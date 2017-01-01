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13:03 (мск), источник: Интерфакс

МЧС сообщило об отсутствии серьезных ЧП в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Новогодняя ночь в России прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не произошло, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — сказал представитель ведомства.

По его словам, за сутки, включая новогоднюю ночь, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 439 пожаров. «Примечательно, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число пожаров уменьшилось почти вдвое», — уточнили в МЧС.

«С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам РФ проводятся профилактические мероприятия», — пояснили в МЧС.

Кроме того, с 06:00 31 декабря до 06:00 1 января пожарно-спасательные подразделения 275 раз ликвидировали последствия ДТП, в результате были спасены 200 человек.
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В МЧС еще раз напомнили, что именно в новогодние дни возрастает риск возникновения бытовых пожаров. С 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

«Всего в период новогодних праздников от подразделений и служб, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе от МЧС России, безопасность граждан обеспечивают 350 тысяч человек, используется до 95 тысяч единиц техники», — сообщили в МЧС.

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