Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января

Во второй день 2017 года будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Также Гидромет предупреждает об опасности выхода на лед. Сейчас на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. В течение недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.