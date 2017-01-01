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14:01 (мск), источник: БЕЛТА

Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Во второй день 2017 года будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Также Гидромет предупреждает об опасности выхода на лед. Сейчас на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. В течение недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.

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