В Оргееве в новогоднюю ночь устроили фейерверк и концерт Boney M

Гостей праздника в Оргееве ожидало множество сюрпризов. Люди кататлись на коньках и фотографировались с Дедом Морозом. Всех угощали пирожными, которых приготовили около десяти тысяч.
«Очень вкусные и к тому же бесплатные.»
Старт веселью дала группа Zdob și Zdub.
Ровно в полночь небо над городом осветил красочный фейерверк.
«Очень красиво. Такого мы еще не видели». «Такой праздник у нас устраивают впервые».
Легендарная группа Boney M исполнила свои лучшие песни. Горожане веселились и танцевали. «Это ведь песни нашей молодости. Когда я их слышу, вспоминаю, как ходила на танцы, где звучала эта музыка. Спасибо организаторам, что подарили в Новый год приятные воспоминания».
«Чувствую себя отлично, мы здорово провели время. Желаю всем счастливого Нового года.»
Все надеются на успехи в наступившем году. «Всем здоровья, радости, свободы. А еще хочется поддержки властей».
«Сегодня мы все плохое оставляем позади и смотрим в будущее с надеждой на лучшее».
Завершилось празднество в два часа ночи. В столице новогоднего концерта не было.