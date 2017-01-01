В Оргееве в новогоднюю ночь устроили фейерверк и концерт Boney M

Гостей праздника в Оргееве ожидало множество сюрпризов. Люди кататлись на коньках и фотографировались с Дедом Морозом. Всех угощали пирожными, которых приготовили около десяти тысяч.



«Очень вкусные и к тому же бесплатные.»



Старт веселью дала группа Zdob și Zdub.



Ровно в полночь небо над городом осветил красочный фейерверк.

«Очень красиво. Такого мы еще не видели». «Такой праздник у нас устраивают впервые».

Легендарная группа Boney M исполнила свои лучшие песни. Горожане веселились и танцевали. «Это ведь песни нашей молодости. Когда я их слышу, вспоминаю, как ходила на танцы, где звучала эта музыка. Спасибо организаторам, что подарили в Новый год приятные воспоминания».



«Чувствую себя отлично, мы здорово провели время. Желаю всем счастливого Нового года.»



Все надеются на успехи в наступившем году. «Всем здоровья, радости, свободы. А еще хочется поддержки властей».



«Сегодня мы все плохое оставляем позади и смотрим в будущее с надеждой на лучшее».

Завершилось празднество в два часа ночи. В столице новогоднего концерта не было.