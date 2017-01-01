В Кузбассе полицейские спасли мужчину, вышедшего на мороз без обуви

Полицейские оказали помощь жителю поселка Березового Кемеровской области, который оказался на морозе босиком.

На странного прохожего обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Прохожего доставили на пост полиции, где он смог отогреться. Тем временем правоохранители установили личность мужчины, связались с его родственниками, чтобы те принесли ему обувь.

Также полицейские составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».