В Кузбассе полицейские спасли мужчину, вышедшего на мороз без обуви
Мужчина направлялся в магазин, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина направлялся в магазин, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские оказали помощь жителю поселка Березового Кемеровской области, который оказался на морозе босиком.
На странного прохожего обратили внимание сотрудники
Прохожего доставили на пост полиции, где он смог отогреться. Тем временем правоохранители установили личность мужчины, связались с его родственниками, чтобы те принесли ему обувь.
Также полицейские составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».