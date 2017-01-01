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13:25 (мск), источник: Интерфакс

В России повысились акцизы на алкоголь и сигареты

Кроме того, вводится акциз на электронные сигареты.

Источник: AP 2016

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — В России с 2017 года повышаются акцизы на алкогольную и табачную продукцию.

Акциз на спиртосодержащую продукцию увеличен до 418 рублей за литр с 400 рублей в 2016 году. Предполагается, что в 2018—2019 годах акциз сохранится на этом уровне.

Акциз на алкогольную продукцию с долей спирта выше 9% повышается с 500 рублей до 523 рублей за 1 литр. Акциз на алкоголь с долей спирта до 9% составляет 418 рублей за литр (400 рублей в 2016 году).

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Ставка акциза на сигареты составляет 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости (в 2016 году — 1,25 тыс. рублей за 1 тыс. штук + 12% расчетной стоимости).

Кроме того, в России вводится акциз на электронные сигареты. На 2017 год акциз на электронные системы доставки никотина составит 40 рублей за штуку, в 2018 году он вырастет до 44 рублей, в 2019 году — до 48 рублей.

Также вводится акциз для жидкостей для электронных систем доставки никотина — в 2017 году он составит 10 рублей за 1 мл.

Комментарии
5
Tavovic
Пить не брошу , но курить буду !
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А Б
Лента новостей выдаёт информацию о повышении тарифов и цен постепенно, видимо для того, чтобы одновременной подачей таких сообщений не ввергнуть население в шок. Что касается повышения цен на алкоголь, то это ещё один толчок некоторой части населения к употреблению суррогатов, а следовательно, и к возможному увеличению числа жертв их употребления. Как человек некурящий, положительно отношусь к повышению цен на табак, может быть это хоть как-то снизит пристрастие к этому легализованному наркотику. Хотя нельзя исключать, что курильщики станут использовать некие суррогаты, подобные тем, что заменяют для людей пьющих качественный алкоголь.
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дядя Коля
Эх , пить будем , курить будем.....А денег не будет , самогон гнать будем ....И-и.. эх.
Россию не сломить !
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