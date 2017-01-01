В России повысились акцизы на алкоголь и сигареты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — В России с 2017 года повышаются акцизы на алкогольную и табачную продукцию.

Акциз на спиртосодержащую продукцию увеличен до 418 рублей за литр с 400 рублей в 2016 году. Предполагается, что в 2018—2019 годах акциз сохранится на этом уровне.

Акциз на алкогольную продукцию с долей спирта выше 9% повышается с 500 рублей до 523 рублей за 1 литр. Акциз на алкоголь с долей спирта до 9% составляет 418 рублей за литр (400 рублей в 2016 году).