ГИБДД: за сутки в Крыму пойманы 14 пьяных водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости (Крым). Более 200 нарушений правил дорожного движения и семь ДТП, в которых пострадали 13 человек, зафиксировали сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости (Крым). Более 200 нарушений правил дорожного движения и семь ДТП, в которых пострадали 13 человек, зафиксировали сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки.
«Сотрудниками Госавтоинспекции Республики Крым выявлено 247, из них в состоянии опьянения-14, нарушение скоростного режима — 8, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 10. Зафиксировано 22 нарушения допущенных водителями автобусов», — уточнили в
Так, 31 декабря в 05.55 водитель автобуса ПАЗ-320302−08 на 112 км трассы
Еще одно дорожное происшествие произошло в 14.50 в Ялте. Водитель автомобиля УАЗ 31622 по ул. Суворовская, со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. Ливадийской, возле д. 17 выехал на тротуар и сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся, однако полиции удалось его задержать. При ДТП пострадал пешеход 1980 г. р.
Аварии с участием пешеходов произошли накануне также в Керчи и в Симферополе.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21101, двигаясь по ул. Вокзальное шоссе в Керчи в направлении ул. Годыны, напротив дома № 32, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. У пострадавшего закрытая
В Симферополе 31 декабря в 18.10 водитель автомобиля Geely CK, 1962 г.р., двигаясь по пр. Победы, в направлении ул. Тенистая, возле д. 269А, сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате его отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал двигающийся во встречном направлении автомобиль Volkswagen Transporter. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую