ГИБДД: за сутки в Крыму пойманы 14 пьяных водителей

«Сотрудниками Госавтоинспекции Республики Крым выявлено 247, из них в состоянии опьянения-14, нарушение скоростного режима — 8, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 10. Зафиксировано 22 нарушения допущенных водителями автобусов», — уточнили в пресс-службе регионального управления.

Так, 31 декабря в 05.55 водитель автобуса ПАЗ-320302−08 на 112 км трассы Керчь-Симферополь столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, который врезался в Mercedes Vito, который двигался со стороны Симферополя в попутном направлении. При ДТП пострадали семь пассажиров автомобиля Mercedes Vito.

Еще одно дорожное происшествие произошло в 14.50 в Ялте. Водитель автомобиля УАЗ 31622 по ул. Суворовская, со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. Ливадийской, возле д. 17 выехал на тротуар и сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся, однако полиции удалось его задержать. При ДТП пострадал пешеход 1980 г. р.

Аварии с участием пешеходов произошли накануне также в Керчи и в Симферополе.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21101, двигаясь по ул. Вокзальное шоссе в Керчи в направлении ул. Годыны, напротив дома № 32, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома затылочной области справа, травматический вывих правого плеч», — говорится в сообщении ГИБДД.