Как происходит обмен подарками в мире животных
Многие животные, как и люди, дарят друг другу подарки. О необычных презентах представителей животного мира — в материале «Газеты.Ru».
Многие животные, как и люди, дарят друг другу подарки. О необычных презентах представителей животного мира — в материале «Газеты.Ru».
В дни новогодних праздников, как и многих других, люди дарят друг другу подарки. Обмен дарами не чужд и животным.
Как правило, самцы преподносят их [подарки] самкам, однако животные-гермафродиты — например, слизни, улитки и дождевые черви, — могут обмениваться презентами одновременно.
Сами дары удивительно разнообразны — от кусочков еды до собственных частей тела.
Так, самцы скорпионовых мух преподносят самкам капли слюны, самцы некоторых видов бабочек — сперму и полезные питательные вещества, а самцы полынных сверчков позволяют самкам поедать их крылья во время спаривания и пить выступившую «кровь».
Как сообщает энтомолог Сара Льюис, светлячки преподносят в дар дамам сердца комочки, содержащие более 200 белков и других веществ, которые потенциально увеличивают количество откладываемых самкой яиц.
Также подарок включает в себя особый токсин, который делает светлячков ядовитыми для хищников. Подробный разбор состава «подарка» был опубликован в журнале Scientific Reports.
Похожим образом поступают самцы бабочек-пестрянок — после спаривания они дарят самкам цианид, чтобы те могли защитить потомство от хищников.
Производить цианид могут оба пола, но это очень энергозатратное занятие, требующее огромного количества питательных веществ.
А пауки-пизауриды бросают к лапкам возлюбленной недавно убитую добычу, тщательно завернутую в паутину.
Порой кавалеры могут и пожадничать, завернув в паутину кусочек неаппетитного растения или уже высосанную досуха жертву.
Однако пока обман раскроется, они частенько успевают оплодотворить самку и убежать.
Птицы тоже умеют преподносить подарки, причем иногда дарят их и людям.
Джон Марзлуфф, орнитолог из Вашингтона, рассказывает о случае, когда вороны одаривали подкармливавшего их человека медальонами, конфетами и камешками.
Также ему известно о женщине из Аризоны, которая помогла освободиться вороне, застрявшей в заборе. После этого другая птица стала регулярно оставлять у нее на крыльце остатки пищи — «словно для своего партнера», — говорит Марлзуфф. По его мнению, дело в том, что вороны — социальные и умные животные, которые «образовывают связи со значимыми персонами», в том числе и людьми.
Самцы птиц часто приносят самкам пищу во время ухаживания, чтобы продемонстрировать, что они здоровы и смогут обеспечить питание во время кладки и высиживания яиц.
Зимородки делятся с предполагаемыми партнершами рыбой. Серые сорокопуты ведут себя более экстравагантно — они нанизывают свою добычу, часто мелких грызунов, на колючки кустарников, словно мясо для шашлыка. А потом самки изучают возможные варианты, выбирая самца с самым аппетитным «шампуром».
Попугаи лорикулюсы из Южной Азии весьма романтичны — в период ухаживания они дарят друг другу цветы или кусочки фруктов.
Недалеко ушли от них дельфины. Режиссеру
Обмениваются подарками и обезьяны. Шимпанзе и бонобо, с которыми мы имеем 98% общих генов, делятся пищей, но пассивно, просто позволяя другим обезьянам брать их добычу. «Только 2% пищи, которой поделились, были напрямую отданы
Также они [обезьяны] используют подарки, чтобы задобрить кого-то или получить что-то взамен.
«Самец шимпанзе может устроить набег на плантацию, чтобы принести самке папайю, за которую она с ним переспит, — рассказывает де Вааль. — А молодая самка бонобо может искать сексуального контакта с самцом, который держит в лапах пищу, и отобрать ее во время совокупления.
А вот кошки, вопреки распространенному мнению, тащат убитых мышей и прочую мелкую живность домой, вовсе не чтобы порадовать хозяина, отмечает зоолог Джон Брэдшоу.
Домашние кошки приносят добычу домой, чтобы полакомиться ею в безопасности, но чарующий запах кошачьей еды быстро отбивает интерес.