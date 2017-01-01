Как происходит обмен подарками в мире животных

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В дни новогодних праздников, как и многих других, люди дарят друг другу подарки. Обмен дарами не чужд и животным.

Как правило, самцы преподносят их [подарки] самкам, однако животные-гермафродиты — например, слизни, улитки и дождевые черви, — могут обмениваться презентами одновременно.

Сами дары удивительно разнообразны — от кусочков еды до собственных частей тела.

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Так, самцы скорпионовых мух преподносят самкам капли слюны, самцы некоторых видов бабочек — сперму и полезные питательные вещества, а самцы полынных сверчков позволяют самкам поедать их крылья во время спаривания и пить выступившую «кровь». Как сообщает энтомолог Сара Льюис, светлячки преподносят в дар дамам сердца комочки, содержащие более 200 белков и других веществ, которые потенциально увеличивают количество откладываемых самкой яиц. Также подарок включает в себя особый токсин, который делает светлячков ядовитыми для хищников. Подробный разбор состава «подарка» был опубликован в журнале Scientific Reports.

Похожим образом поступают самцы бабочек-пестрянок — после спаривания они дарят самкам цианид, чтобы те могли защитить потомство от хищников.

Производить цианид могут оба пола, но это очень энергозатратное занятие, требующее огромного количества питательных веществ.

А пауки-пизауриды бросают к лапкам возлюбленной недавно убитую добычу, тщательно завернутую в паутину.

Порой кавалеры могут и пожадничать, завернув в паутину кусочек неаппетитного растения или уже высосанную досуха жертву. Однако пока обман раскроется, они частенько успевают оплодотворить самку и убежать.

Птицы тоже умеют преподносить подарки, причем иногда дарят их и людям.

Джон Марзлуфф, орнитолог из Вашингтона, рассказывает о случае, когда вороны одаривали подкармливавшего их человека медальонами, конфетами и камешками. Также ему известно о женщине из Аризоны, которая помогла освободиться вороне, застрявшей в заборе. После этого другая птица стала регулярно оставлять у нее на крыльце остатки пищи — «словно для своего партнера», — говорит Марлзуфф. По его мнению, дело в том, что вороны — социальные и умные животные, которые «образовывают связи со значимыми персонами», в том числе и людьми.

Самцы птиц часто приносят самкам пищу во время ухаживания, чтобы продемонстрировать, что они здоровы и смогут обеспечить питание во время кладки и высиживания яиц.

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Зимородки делятся с предполагаемыми партнершами рыбой. Серые сорокопуты ведут себя более экстравагантно — они нанизывают свою добычу, часто мелких грызунов, на колючки кустарников, словно мясо для шашлыка. А потом самки изучают возможные варианты, выбирая самца с самым аппетитным «шампуром». Птицы-шалашники из семейства воробьиных строят из камней, палок и косточек любовные гнездышки в прямом смысле этого слова — когда самке приглянется какое-нибудь из гнезд, она спарится с его создателем. Секрет в том, что во время создания гнезда самцы располагают крупные объекты как можно дальше, из-за чего кажется, что самец, сидящий в гнезде, крупнее, чем на самом деле.

Попугаи лорикулюсы из Южной Азии весьма романтичны — в период ухаживания они дарят друг другу цветы или кусочки фруктов.

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Недалеко ушли от них дельфины. Режиссеру научно-популярного фильма BBC Робу Пиллею удалось заснять, как самец «дарил» самке яркие водоросли. Когда она наконец приняла подарок, самец от радости завертелся в воде волчком. Обмениваются подарками и обезьяны. Шимпанзе и бонобо, с которыми мы имеем 98% общих генов, делятся пищей, но пассивно, просто позволяя другим обезьянам брать их добычу. «Только 2% пищи, которой поделились, были напрямую отданы кому-то еще», — сообщает приматолог Франс де Вааль.

Также они [обезьяны] используют подарки, чтобы задобрить кого-то или получить что-то взамен.

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«Самец шимпанзе может устроить набег на плантацию, чтобы принести самке папайю, за которую она с ним переспит, — рассказывает де Вааль. — А молодая самка бонобо может искать сексуального контакта с самцом, который держит в лапах пищу, и отобрать ее во время совокупления.

А вот кошки, вопреки распространенному мнению, тащат убитых мышей и прочую мелкую живность домой, вовсе не чтобы порадовать хозяина, отмечает зоолог Джон Брэдшоу.