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16:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пятеро малышей родились в новогоднюю ночь в Волгограде

Пятеро малышей родились в новогоднюю ночь в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно Волгоградскому Деловому Телевидению, в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января, родились пять малышей в Волгограде. Две девочки и три мальчика появились на свет в Волгоградском перинатальном центре.

Сейчас и мамы, и малыши чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдение врачей. Об этом сообщают региональные СМИ.

Согласно статистике, на 27 декабря 2016 года в области родились 13 106 мальчиков и 12 431 девочка.

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