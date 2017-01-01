Пятеро малышей родились в новогоднюю ночь в Волгограде.

Как стало известно Волгоградскому Деловому Телевидению, в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января, родились пять малышей в Волгограде. Две девочки и три мальчика появились на свет в Волгоградском перинатальном центре.

Сейчас и мамы, и малыши чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдение врачей. Об этом сообщают региональные СМИ.

Согласно статистике, на 27 декабря 2016 года в области родились 13 106 мальчиков и 12 431 девочка.