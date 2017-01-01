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16:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске с 1 января закрыли 25 частных маршрутов и «зачистили» «Газели» — СПИСОК

Власти пытаются таким образом спасти муниципальные ПАТП, убирая конкурентов с дублирующих маршрутов и хотят разгрузить улицы, запрещая транспорт малой вместимости.

С сегодняшнего дня, 1 января 2016 года в Омске кардинально меняются схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Кроме того, городские власти прервали ряд договоров с частными перевозчиками на так называемых нерегулируемых маршрутах, убирая сразу 25 маршрутов. Ранее сообщалось о закрытии 27 маршрутов, но в последний момент два из них удалось отстоять.

К изменению схем движения городские власти начали готовиться заранее. Еще полгода назад, в июле 2016 года, обслуживающие маршруты перевозчики получили уведомления о закрытии их маршрутов. В основном речь идет о тех направлениях, на которых работали автобусы малой вместимости, в основном это «Газели».

В итоге с улиц города уходят маршруты со следующими номерами: № 2, 18, 69Н, 72Н, 73Н, 110Н, 215, 205, 206, 209, 382, 336, 306, 311, 378, 320, 322, 348, 361, 363, 371, 374, 388, 396 и 777.

В общей сложности на указанных направлениях работали около 500 маршруток. Водителям и перевозчикам, потерявшим работу, было предложено перейти на другие направления и поучаствовать в конкурсах, объявленных мэрией.

При этом из-за закрытия частных маршрутов серьезной коррекции подверглась муниципальная сеть, в итоге большинство маршрутов ПАТП меняют схемы движения.

Департамент транспорта администрации города Омска дал подробное описание изменений в следующей таблице:

Подробную информацию можно узнать у специалистов департамента транспорта по телефону: 78−79−72.

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