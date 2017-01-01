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15:11 (мск), источник: Actualitati.md

Россия может упростить выдачу гражданства русскоязычным

В Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителям русского языка, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Согласно инициативе депутата от Единой России Константина Затулина, предлагается упростить процедуру выдачи российского паспорта для носителей русского языка и иностранцев-выпускников российских вузов. Ранее, обсуждая инициативу, Путин отметил, что полностью поддерживает идею собирания собственного народа.

Автор законопроекта предложил отменить условие постоянного проживания человека или его родственников по прямой восходящей линии на территории Российской Федерации. По предлагаемой норме, достаточно только родиться или любое время проживать в РФ (или РСФСР).

К тому же упрощается отказ от предыдущего гражданства. Если раньше носителям русского языка нужно было иметь справку об отказе от гражданства другой страны, то в законопроекте требуется только письменное заявление человека об этом (де-факто разрешено двойное гражданство).

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