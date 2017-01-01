Россия может упростить выдачу гражданства русскоязычным
В Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителям русского языка, сообщает Actualitati.md.
В Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителям русского языка, сообщает Actualitati.md.
Согласно инициативе депутата от Единой России Константина Затулина, предлагается упростить процедуру выдачи российского паспорта для носителей русского языка и
Автор законопроекта предложил отменить условие постоянного проживания человека или его родственников по прямой восходящей линии на территории Российской Федерации. По предлагаемой норме, достаточно только родиться или любое время проживать в РФ (или РСФСР).
К тому же упрощается отказ от предыдущего гражданства. Если раньше носителям русского языка нужно было иметь справку об отказе от гражданства другой страны, то в законопроекте требуется только письменное заявление человека об этом (де-факто разрешено двойное гражданство).