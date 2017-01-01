Кто первым родился в новом году в Кишиневе

Девочка Анастасии Дикусар из Кишинёва появилась на свет через 20 минут после полуночи. Она первый ребенок в семье. Анастасия говорит, что рождение дочки стало самым счастливым событием в её жизни.

«Она решила нам сделать сюрприз и стать звездой в новогоднюю ночь. — С именем уже определились? — Варианты есть, но мы с мужем решили, что выберем имя, когда будем держать ее на руках», — говорит мама новорождённой Анастасия Дикусар.

А эта женщина в новогоднюю ночь родила своего третьего ребёнка. Дома её ждут 15-летняя дочь и 13-летний сын. Мальчик родился немного раньше срока. Но и малыш, и мама чувствуют себя хорошо.

«Весит он два килограмма 470 граммов, совсем маленький, он родился на сроке в 36 недель, должен был в 40, назвали Егор. Просто нравится имя. Мы буквально до этого с мужем говорили, что не успеваем друг другу подарки подарить. Он мне сегодня утром сказал, что я ему подарила самый лучший подарок», — отмечает мама новорождённого Ирина Валян.

Врачи говорят, что скоро пациентов выпишут.



«Мы гордимся своей работой. В нашем роддоме родились шестеро здоровых детей. Их состояние удовлетворительное. Это нас радует. Значит, мы хорошо справляемся с работой», — заявил врач Мариан Бабич.



В Институте матери и ребёнка в новогоднюю ночь родились четверо детей: три девочки и мальчик. Они тоже чувствуют себя хорошо.