На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
(Казань, 1 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Пустующее пространство у театра кукол «Экият», где зимой располагается ледовый городок, а летом проходит цветочный фестиваль, изначально было отведено для создания детского парка аттракционов. Об этом «Татар-информ» сообщила главный реставратор института «Татинвестгражданпроект», автор проекта здания театра Светлана Мамлеева.
«В проект сразу было заложено создание на этой территории детского парка в том же стиле, что и театр. Предполагалось, что площадь будет обнесена стилизованной изгородью с воротами наподобие входной группы, как у парка Тысячелетия или у Губернаторского дворца в Кремле. Еще в 2006 году прорисованы даже фигурки драконов в парке, колонны, синонимичные театральным. К сожалению, парк остался только на бумаге, надеюсь, что
По словам Светланы Мамлеевой, само здание театра в ходе работы над проектом несколько раз видоизменялось. К тому же проекты предлагались несколькими архитекторами и мастерскими, в том числе даже не по Петербургской, где он был в итоге построен, а, например, на площади Тукая.
Только у Мамлеевой вариантов здания было не меньше восьми: «Птица феникс», «Звездочет», «Алладин», «Снежная королева», «Шапито» и др. Свои варианты здания представили также архитекторы «Казгражданпроекта» Иван Галанин и Владимир Белицкий. Проект театра площадью 12 880 кв. метров они представили еще в 2003 году.
В 2006 году свой вариант предложил Герман Бакулин. Площадью чуть меньше, чем проект 2003 года (10 850 кв. метров), здание вписано архитектором между садом «Эрмитаж» и Пенсионным фондом на Пушкина.
В два раза меньше, но при этом более экстравагантное здание предложило архитектурное бюро «ВЕЛП» под руководством Виталия Логинова (ныне покойного).
На более поздних эскизах самой Светланы Мамлеевой здание, хоть еще и без стилобатного этажа (одноэтажное), без помещений для детского центра, однако уже, как свидетельство того, что к этому моменту местоположение будущего театра наконец точно определилось, появляется подпись: «Главный фасад, выходящий в парк».
К слову, построенное здание несколько отличается от итогового проектного предложения Светланы Мамлеевой. Например, упразднен заезд cо стороны главного фасада (парка) на второй этаж театра. По задумке автора, с одной стороны, это упрощало бы доступ к объекту маломобильных групп населения, а с другой — позволяло бы заезжать на открытые площади второго этажа спецтехнике для уборки снега. Сейчас в виду упразднения съездов уборка снега затруднена.
Построенное здание занимает 8 280 кв. метров, а общая его полезная площадь составляет 21 тыс. 870 кв. метров.
«В детстве я любила читать сказки. Когда создавала проект, решила, что в здании должно обязательно быть
По ее признанию, в настоящее время в Казани очень много проектов как социального строительства, так и реставрации (в разработке у главного архитектора «Татинвестгражданпроекта» сейчас 22 объекта по РТ — прим.
«Если не я, то, надеюсь, моя дочка завершит дело и сможет реализовать этот парк. Она тоже архитектор», — пояснила Светлана Мамлеева.