На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов

(Казань, 1 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Пустующее пространство у театра кукол «Экият», где зимой располагается ледовый городок, а летом проходит цветочный фестиваль, изначально было отведено для создания детского парка аттракционов. Об этом «Татар-информ» сообщила главный реставратор института «Татинвестгражданпроект», автор проекта здания театра Светлана Мамлеева.

«В проект сразу было заложено создание на этой территории детского парка в том же стиле, что и театр. Предполагалось, что площадь будет обнесена стилизованной изгородью с воротами наподобие входной группы, как у парка Тысячелетия или у Губернаторского дворца в Кремле. Еще в 2006 году прорисованы даже фигурки драконов в парке, колонны, синонимичные театральным. К сожалению, парк остался только на бумаге, надеюсь, что когда-нибудь будет реализован и он», — рассказала архитектор.

По словам Светланы Мамлеевой, само здание театра в ходе работы над проектом несколько раз видоизменялось. К тому же проекты предлагались несколькими архитекторами и мастерскими, в том числе даже не по Петербургской, где он был в итоге построен, а, например, на площади Тукая.

Только у Мамлеевой вариантов здания было не меньше восьми: «Птица феникс», «Звездочет», «Алладин», «Снежная королева», «Шапито» и др. Свои варианты здания представили также архитекторы «Казгражданпроекта» Иван Галанин и Владимир Белицкий. Проект театра площадью 12 880 кв. метров они представили еще в 2003 году.

В 2006 году свой вариант предложил Герман Бакулин. Площадью чуть меньше, чем проект 2003 года (10 850 кв. метров), здание вписано архитектором между садом «Эрмитаж» и Пенсионным фондом на Пушкина.

В два раза меньше, но при этом более экстравагантное здание предложило архитектурное бюро «ВЕЛП» под руководством Виталия Логинова (ныне покойного).

На более поздних эскизах самой Светланы Мамлеевой здание, хоть еще и без стилобатного этажа (одноэтажное), без помещений для детского центра, однако уже, как свидетельство того, что к этому моменту местоположение будущего театра наконец точно определилось, появляется подпись: «Главный фасад, выходящий в парк».

К слову, построенное здание несколько отличается от итогового проектного предложения Светланы Мамлеевой. Например, упразднен заезд cо стороны главного фасада (парка) на второй этаж театра. По задумке автора, с одной стороны, это упрощало бы доступ к объекту маломобильных групп населения, а с другой — позволяло бы заезжать на открытые площади второго этажа спецтехнике для уборки снега. Сейчас в виду упразднения съездов уборка снега затруднена.

Построенное здание занимает 8 280 кв. метров, а общая его полезная площадь составляет 21 тыс. 870 кв. метров.

«В детстве я любила читать сказки. Когда создавала проект, решила, что в здании должно обязательно быть что-то именно от нашей местной архитектуры, совмещенное с моим представлением о сказке. Так, например, стрельчатые окна — это реплика с дома Кекина на улице Горького, карнизы — с особняка, в котором располагается глазная клиника на Бутлерова», — сказала Светлана Мамлеева.

По ее признанию, в настоящее время в Казани очень много проектов как социального строительства, так и реставрации (в разработке у главного архитектора «Татинвестгражданпроекта» сейчас 22 объекта по РТ — прим. Т-и. ), поэтому полная реализация задуманного может занять не только годы, но и десятилетия.



«Если не я, то, надеюсь, моя дочка завершит дело и сможет реализовать этот парк. Она тоже архитектор», — пояснила Светлана Мамлеева.