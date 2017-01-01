Из-за метелей закрыты дороги вокруг Астаны

Для всех видов транспорта закрыты дороги республиканского Астана-Атбасар и Астана-Кокшетау. У дороги Екатеринбург-Алматы непогодой заблокирован участок от Астаны до поселка Жаксы. Дорога от Астаны до Щучинска также недоступна.



Таким образом, Астана практически заблокирована снегом и метелями. Кроме того, у дороги Жезказган-Петропавловск полностью закрыт участок, проходящий по Акмолинской области. В Алматинской области из-за метели и нулевой видимости всем видам транспорта запрещено движение по дороге Ушарал-Достык от 83 до 184 км и по дороге Сарыозек-Коктал от села Когалы до села Басши.



В Восточно-Казахстанской области маршрутным автобусам, автомобилям с прицепами и полуприцепами запрещено движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск (973−1048 км, от села Калбатау до поселка Уланское). А в Костанайской запрет для любого транспорта введен на дороге Аулиеколь-Жолдама и Аркалык-Торгай.