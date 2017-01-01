Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
10«В чем сила, брат?»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
15:40 (мск), источник: 365info.kz

Из-за метелей закрыты дороги вокруг Астаны

Первого января из-за метели закрыли несколько дорог вокруг Астаны, сообщает «Казахавтодор».

Источник: 365info.kz

Для всех видов транспорта закрыты дороги республиканского Астана-Атбасар и Астана-Кокшетау. У дороги Екатеринбург-Алматы непогодой заблокирован участок от Астаны до поселка Жаксы. Дорога от Астаны до Щучинска также недоступна.

Таким образом, Астана практически заблокирована снегом и метелями. Кроме того, у дороги Жезказган-Петропавловск полностью закрыт участок, проходящий по Акмолинской области. В Алматинской области из-за метели и нулевой видимости всем видам транспорта запрещено движение по дороге Ушарал-Достык от 83 до 184 км и по дороге Сарыозек-Коктал от села Когалы до села Басши.

В Восточно-Казахстанской области маршрутным автобусам, автомобилям с прицепами и полуприцепами запрещено движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск (973−1048 км, от села Калбатау до поселка Уланское). А в Костанайской запрет для любого транспорта введен на дороге Аулиеколь-Жолдама и Аркалык-Торгай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кадры из жизни Нартая Дутбаева
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
В Кельне полиция за сутки задержала сотни выходцев из Африки
Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь