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Мир отпраздновал наступление 2017 года

Жители Земли встретили 2017 год.

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«Новости Mail.Ru» отобрали наиболее яркие кадры празднования Нового года в разных странах.

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