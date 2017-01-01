В Дании скончался старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

ПАРИЖ, 1 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Князь Димитрий Романович — старший в роду Романовых — скончался в Дании на 91-м году. Как сообщила ТАСС его супруга княгиня Феодора Алексеевна, глава семьи был срочно госпитализирован на минувшей неделе после резкого ухудшения состояния здоровья.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря, — сказала княгиня Романова.

Князь императорской крови Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Историк и писатель, он был праправнуком по прямой линии императора Николая I.