Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
4040 самых красивых снимков 2016 года
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Cкончалась Кэрри Фишер
15:50 (мск), источник: УНИАН

На Софийской площади в Киеве Новый год встретили более ста тысяч человек

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявили организаторы новогоднего действа.

В праздничной программе были выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки: шоу-группа «Prime», Квартет теноров из капеллы Ревуцкого, а также артисты Лев Ременёв, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая, Вячеслав Кондратьев, группы «Электронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».

Приобщиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января организаторы приглашают всех желающих.

«Так, в воскресенье, 1 января, и понедельник, 2 января, на главной локации праздничных мероприятий — Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднование охватят не только центр, но и левый берег, и более отдаленные районы Киева.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы в течение ночи не поступило ни одного вызова.

По данным Департамента здравоохранения, к медикам, дежуривших в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений — 4 человека госпитализированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гройсман назвал главным источником своих доходов аренду недвижимости, приобретенной во времена предпринимательства
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Мир отпраздновал наступление 2017 года
В Кельне полиция за сутки задержала сотни выходцев из Африки
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь