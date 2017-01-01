На Софийской площади в Киеве Новый год встретили более ста тысяч человек
Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей.
Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей.
Как сообщили УНИАН в
В праздничной программе были выступления Государственного академического
Приобщиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января организаторы приглашают всех желающих.
«Так, в воскресенье, 1 января, и понедельник, 2 января, на главной локации праздничных мероприятий — Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического
Отмечается, что в целом город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднование охватят не только центр, но и левый берег, и более отдаленные районы Киева.
По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной
По данным Департамента здравоохранения, к медикам, дежуривших в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений — 4 человека госпитализированы.