На Софийской площади в Киеве Новый год встретили более ста тысяч человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявили организаторы новогоднего действа.

В праздничной программе были выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, звезд украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки: шоу-группа «Prime», Квартет теноров из капеллы Ревуцкого, а также артисты Лев Ременёв, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая, Вячеслав Кондратьев, группы «Электронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».

Приобщиться к празднованию Нового 2017 года 1 и 2 января организаторы приглашают всех желающих.

«Так, в воскресенье, 1 января, и понедельник, 2 января, на главной локации праздничных мероприятий — Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом город подготовил 21 новогоднюю акцию. Празднование охватят не только центр, но и левый берег, и более отдаленные районы Киева.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы в течение ночи не поступило ни одного вызова.

По данным Департамента здравоохранения, к медикам, дежуривших в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи поступило 7 обращений — 4 человека госпитализированы.