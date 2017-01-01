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18:02 (мск), источник: Om1.ru

Утром 1 января на улицах Омска валялись пьяные мужчины

Жители города довольно бурно отметили Новый год, в итоге на обочинах начали находить мужчин, находящихся практически в бессознательном состоянии.

Не все омичи сумели грамотно дозировать алкоголь за праздничным столом. В итоге некоторые так и не смогли добраться до дома.
Так, утром 1 января 2017 года в поселке Чкаловский на улице Петра Осьминина у дороги рядом со старенькими многоэтажками валялся пьяный мужчина. Он уткнулся в снег прямо лицом, в итоге почти безжизненное тело снял пользователь паблика «Аварийный Омск» Евгений Змиевский. Он выложил пост с темой «Водители будьте осторожнее — зомби повсюду».

Под сообщением развернулась бурная дискуссия на тему алкоголизма, при этом посетители паблика разделились на две группы — сторонников ЗОЖ (здорового образа жизни, презирающих алкоголь, и тех, кто считает, что не все выпивающие в новый год омичи относятся к низшим кастам.

При этом комментирующие сообщение люди откровенно смеялись над упавшим на обочине мужчиной, хотя одним из пользователей была озвучена робкая версия о том, что у омича могло прихватить сердце, и он потерял сознание. При этом автолюбители рекомендовали всем быть осторожнее в праздничные дни, дабы не сбить на дороге проблемного пешехода. Кроме того, было отмечено, что из-за минусовой температуры люди, находящиеся в бессознательном состоянии могут погибнуть, поэтому в такой ситуации надо не фотографировать, а вызывать скорую помощь.

Алексей Яблоков, житель Омска:

 — Люди не дайте замерзнуть более глупым людям!!! Зделайте добро в новом году!

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