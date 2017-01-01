Утром 1 января на улицах Омска валялись пьяные мужчины

Не все омичи сумели грамотно дозировать алкоголь за праздничным столом. В итоге некоторые так и не смогли добраться до дома.

Так, утром 1 января 2017 года в поселке Чкаловский на улице Петра Осьминина у дороги рядом со старенькими многоэтажками валялся пьяный мужчина. Он уткнулся в снег прямо лицом, в итоге почти безжизненное тело снял пользователь паблика «Аварийный Омск» Евгений Змиевский. Он выложил пост с темой «Водители будьте осторожнее — зомби повсюду».

Под сообщением развернулась бурная дискуссия на тему алкоголизма, при этом посетители паблика разделились на две группы — сторонников ЗОЖ (здорового образа жизни, презирающих алкоголь, и тех, кто считает, что не все выпивающие в новый год омичи относятся к низшим кастам.