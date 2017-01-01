Поздравление с Новым годом из Антарктиды пришло казахстанцам

Участники лыжной экспедиции «Полюс Независимости» поздравили казахстанцев с Новым годом с Южного Полюса. Достигнув 90 градусов южной широты — точки, где сходятся все меридианы земли, отечественные полярники записали аудио-поздравление.

«Команда экспедиции “Полюс Независимости” поздравляет всех казахстанцев с Новым годом! Мы желаем вам счастья, здоровья, мира, удачи, много тепла и любви в 2017 году! Мы впервые встречаем Новый год на бескрайних просторах Антарктиды. Несмотря на суровую погоду, у нас всё хорошо, настроение отличное!», — сказал руководитель экспедиционной группы Магжан Сагимбаев.