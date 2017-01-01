На рейсе «Стамбул-Киев» задержали подозреваемого в терроризме россиянина
Гражданина России передали подразделению Национальной полиции.
Гражданина России передали подразделению Национальной полиции.
В международном аэропорту Борисполь субботу, 31 декабря, пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ГПСУ отметили, что 35-летнего россиянина, который объявлен в розыск в мае 2014 года, задержали во время оформления пассажиров рейса
Задержанный подозревается в совершении преступлений, связанных с участием в террористической группировке. Его передали подразделению Национальной полиции.
Как писал «Обозреватель», ранее украинка рассказала, как выжила в стамбульском теракте.