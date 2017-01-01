Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
9Cкончалась Кэрри Фишер
18:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Первая новогодняя неделя в Башкирии будет теплой и снежной

Завтра, в понедельник, 2 января, по республике и в Уфе ожидается облачная погода, небольшой снег. Ночью температура достигнет 4 градусов ниже ноля, а днем поднимется до 0 градусов.

Источник: Proufu.ru

Во вторник, 3 января, синоптики обещают облачную погоду, не исключают они даже дождь со снегом, температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса в дневное время.

В среду, 4 января, ожидается облачная погода, в течение всего дня возможен небольшой снег. Температура ожидается днем до минус 5 градусов ниже нуля.

В четверг, 5 января, синоптики предсказали облачную погоду, небольшой снег и южный ветер, а также некоторое похолодание до минус 14 градусов ночью, днем же ожидается до минус 7 градусов.

В пятницу, 6 января, температура воздуха возможна до минус 9 градусов ночью и плюс 1 градуса тепла днем. В течение дня облачная погода и небольшой снег.

В субботу, 7 января, ожидается пасмурная погода, в течение всего дня осадки в виде снега. Температура воздуха ночью и днем до минус 2 градусов ниже ноля.

В воскресенье, 8 января, синоптики ждут облачную погоду, небольшой снег и температуру воздуха до 7 градусов ниже нуля.

Спасатели предупреждают об опасности гололеда на дорогах и автомобилистов, и пешеходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+9°
переменная облачность
766 мм рт. ст.
повышенное
46 %
оптимальная
0 м/с
нет ветра
Вайсфельд признал, что «Салават Юлаев» может упустить Кирилла Капризова
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь