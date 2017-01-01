Первая новогодняя неделя в Башкирии будет теплой и снежной

Во вторник, 3 января, синоптики обещают облачную погоду, не исключают они даже дождь со снегом, температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса в дневное время.

В среду, 4 января, ожидается облачная погода, в течение всего дня возможен небольшой снег. Температура ожидается днем до минус 5 градусов ниже нуля.

В четверг, 5 января, синоптики предсказали облачную погоду, небольшой снег и южный ветер, а также некоторое похолодание до минус 14 градусов ночью, днем же ожидается до минус 7 градусов.

В пятницу, 6 января, температура воздуха возможна до минус 9 градусов ночью и плюс 1 градуса тепла днем. В течение дня облачная погода и небольшой снег.

В субботу, 7 января, ожидается пасмурная погода, в течение всего дня осадки в виде снега. Температура воздуха ночью и днем до минус 2 градусов ниже ноля.

В воскресенье, 8 января, синоптики ждут облачную погоду, небольшой снег и температуру воздуха до 7 градусов ниже нуля.

Спасатели предупреждают об опасности гололеда на дорогах и автомобилистов, и пешеходов.