Глава Башкирии на каникулы уехал в санаторий

Известная певица, работающая в составе Башгофилармонии и блестяще исполняющая русские народные песни Катя Ямщикова, выложила на своей странице ВКонтакте фотографию, на которой девушка снялась вместе с главой республики Рустэмом Хамитовым. Фото сделано в санатории Янган Тау.

Тот факт, что Рустэм Закиевич одет в теплый уютный пуловер, не оставляет сомнений в том, что он решил отдохнуть от забот праведных и заодно поправить здоровье с одном из ведущих санаториев региона. При этом на фото у него очень довольный и жизнерадостный вид.

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь) Ну, может быть, в этом году мы будем видеться чаще) Глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов», — так подписала фотографию молодая артистка.