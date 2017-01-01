В Калининградскую область не пустили более 18 тонн корма для кошек и собак

В Калининградскую область не пустили более 18,3 тонны консервированного корма для кошек и собак. Груз задержали в пограничном ветеринарном контрольном пункте СВХ «Инмар». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарных требований. При проведении контроля установили несоответствие дат выработки продукции, указанных в сертификатах.

Выпуск груза приостановили до получения разъяснения от государственной ветеринарной службы Чехии. Также возбуждено дело об административном правонарушении.