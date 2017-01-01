Более 900 вызовов поступило в скорую за последние сутки
У врачей в Новый год традиционно прибавляется работы. Множество людей попали в больницу скорой помощи с различными травмами, полученными после чрезмерного потребления алкоголя.
У врачей в Новый год традиционно прибавляется работы. Множество людей попали в больницу скорой помощи с различными травмами, полученными после чрезмерного потребления алкоголя.
В числе пострадавших оказались две девушки, которых в больницу доставили из ресторана. Врачи говорят, они упали со стола.
Этого мужчину подшофе нашел на улице прохожий.
«В скорую позвонил прохожий. Сказал, что мужчина лежит на дороге и не может подняться. У пациента вывих левого плеча», — рассказал врач Центра скорой помощи Георгий Архирий.
За последние сутки травмы получили 46 человек.
Не повезло и этому мужчине, страдающему почечной недостаточностью. В канун Нового года он сломал ногу.
«У меня пониженное давление. Выходил из такси и не удержался на костылях, упал. Так и начался новый год — болью и страданиями».
Помощь понадобилась и пенсионеру, который раньше был артистом танцевального ансамбля «Жок».
«Споткнулся о кресло, потерял равновесие, ударился о шкаф и сломал себе ухо».
Врачи говорят, что в большинстве случаев пациенты получили травмы дома.
«Травмы в основном бытовые.
Всего за сутки в скорую поступило больше 900 вызовов. У 192-х пациентов диагностировали респираторные инфекции. Двоих в больницу доставили с легкими травмами, полученными от пиротехники. Госпитализировали за последние 24 часа 272 человека.