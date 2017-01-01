Более 900 вызовов поступило в скорую за последние сутки

В числе пострадавших оказались две девушки, которых в больницу доставили из ресторана. Врачи говорят, они упали со стола.



Этого мужчину подшофе нашел на улице прохожий.

«В скорую позвонил прохожий. Сказал, что мужчина лежит на дороге и не может подняться. У пациента вывих левого плеча», — рассказал врач Центра скорой помощи Георгий Архирий.

За последние сутки травмы получили 46 человек.