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20:31 (мск), источник: Publika.md

Более 900 вызовов поступило в скорую за последние сутки

У врачей в Новый год традиционно прибавляется работы. Множество людей попали в больницу скорой помощи с различными травмами, полученными после чрезмерного потребления алкоголя.

Источник: Publika.md

В числе пострадавших оказались две девушки, которых в больницу доставили из ресторана. Врачи говорят, они упали со стола.

Этого мужчину подшофе нашел на улице прохожий.

«В скорую позвонил прохожий. Сказал, что мужчина лежит на дороге и не может подняться. У пациента вывих левого плеча», — рассказал врач Центра скорой помощи Георгий Архирий.

За последние сутки травмы получили 46 человек.

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Не повезло и этому мужчине, страдающему почечной недостаточностью. В канун Нового года он сломал ногу.

«У меня пониженное давление. Выходил из такси и не удержался на костылях, упал. Так и начался новый год — болью и страданиями».

Помощь понадобилась и пенсионеру, который раньше был артистом танцевального ансамбля «Жок».

«Споткнулся о кресло, потерял равновесие, ударился о шкаф и сломал себе ухо».

Врачи говорят, что в большинстве случаев пациенты получили травмы дома.

«Травмы в основном бытовые. Кто-то споткнулся и ударился, кто-то упал с табуретки».

Всего за сутки в скорую поступило больше 900 вызовов. У 192-х пациентов диагностировали респираторные инфекции. Двоих в больницу доставили с легкими травмами, полученными от пиротехники. Госпитализировали за последние 24 часа 272 человека.

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