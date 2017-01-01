Оперативный штаб в Сочи контролирует лавины, погоду и цены
В Сочи создан краевой оперативный штаб, который будет работать все новогодние праздники. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Сочи создан краевой оперативный штаб, который будет работать все новогодние праздники. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Основная задача штаба — обеспечить бесперебойную и качественную работу всех ведомств и на всех уровнях. Составлены графики дежурств и в администрации края, и в сочинской администрации. Они ежедневно проводят мониторинг жизнеобеспечения курорта.
От министерства
Определены три зоны контроля санитарного состояния. Это горнолыжные курорты «Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор».
Результаты работы каждого дня штаба обсуждают на ежедневных совещаниях, сообщает