Оперативный штаб в Сочи контролирует лавины, погоду и цены

Основная задача штаба — обеспечить бесперебойную и качественную работу всех ведомств и на всех уровнях. Составлены графики дежурств и в администрации края, и в сочинской администрации. Они ежедневно проводят мониторинг жизнеобеспечения курорта.

От министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края назначены оперативные дежурные. Они координируют деятельность и взаимодействие с департаментом городского хозяйства Сочи.

Определены три зоны контроля санитарного состояния. Это горнолыжные курорты «Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор».