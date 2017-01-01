Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Газзаев: Смолов будет востребован в любом европейском чемпионате
Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
21:20 (мск), источник: Вести Сочи

Оперативный штаб в Сочи контролирует лавины, погоду и цены

В Сочи создан краевой оперативный штаб, который будет работать все новогодние праздники. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Основная задача штаба — обеспечить бесперебойную и качественную работу всех ведомств и на всех уровнях. Составлены графики дежурств и в администрации края, и в сочинской администрации. Они ежедневно проводят мониторинг жизнеобеспечения курорта.

От министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края назначены оперативные дежурные. Они координируют деятельность и взаимодействие с департаментом городского хозяйства Сочи.

Определены три зоны контроля санитарного состояния. Это горнолыжные курорты «Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор».

Результаты работы каждого дня штаба обсуждают на ежедневных совещаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь