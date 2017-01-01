Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Согласно информации, в ближайший день дневная температура сохранится на отметке +1…+3 градуса. Уже 3 января прогнозируется похолодание до -4 градусов днем и -6 ночью, 4 января днем ожидается до -11 градусов. Перед Рождеством прогнозируется похолодание до -20 градусов.

Напомним, что синоптики прогнозировали до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь.