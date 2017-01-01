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20:23 (мск), источник: УНИАН

В Киеве националисты проводят факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

В Киеве более тысячи сторонников политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», Организации украинских националистов (ОУН) и других проводят факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, марш проходит по центральным улицам столицы и должен завершиться народным вече Майдане Незалежности по маршруту: ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

Активисты вышли на проезжую часть улицы Владимирской. Их сопровождают военнослужащие Национальной полиции, ограждая от автомобилей, которые курсируют по улице.

Уже традиционно впереди колонны идет молодая девушка с портретом Бандеры в руках. Также в начале колонны участники факельного шествия несут два огромных черно-белых портрета Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Также колонну сопровождает ветеран Украинской повстанческой армии из Белой Церкви Теодор Дячун.

В начале колонны активисты несут огромный красно-черный флаг. Еще пятеро активистов идут и бьют в барабаны.

У участников шествия — государственные и красно-черные флаги, также флаги «Свободы», Конгресса украинских националистов и другие.

Они несут баннеры с надписями «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера» и другие.

Ранее в полиции сообщили, что 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии, охранять массовые мероприятия в Киеве по случаю 108-й годовщины со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения.

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