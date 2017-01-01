Пасмурная погода ожидает москвичей в понедельник
Облачная погода ожидается в столице в понедельник, 2 января. Возможны небольшие осадки, местами — гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Облачная погода ожидается в столице в понедельник, 2 января. Возможны небольшие осадки, местами — гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы, как и днем, столбики термометров покажут 0… плюс 2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, в порывах его скорость может вырасти до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 733 миллиметров ртутного столба.
Похолодания стоит ожидать, начиная с 3 января. По предварительным прогнозам, самыми холодными окажутся 5 и 6 января, когда ночью температура понизится до минус 19 градусов. А к Рождеству синоптики прогнозируют ослабление морозов.