Пасмурная погода ожидает москвичей в понедельник

В ночные часы, как и днем, столбики термометров покажут 0… плюс 2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, в порывах его скорость может вырасти до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 733 миллиметров ртутного столба.

Похолодания стоит ожидать, начиная с 3 января. По предварительным прогнозам, самыми холодными окажутся 5 и 6 января, когда ночью температура понизится до минус 19 градусов. А к Рождеству синоптики прогнозируют ослабление морозов.