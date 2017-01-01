Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
21:02 (мск), источник: m24.ru

Пасмурная погода ожидает москвичей в понедельник

Облачная погода ожидается в столице в понедельник, 2 января. Возможны небольшие осадки, местами — гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы, как и днем, столбики термометров покажут 0… плюс 2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, в порывах его скорость может вырасти до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 733 миллиметров ртутного столба.

Похолодания стоит ожидать, начиная с 3 января. По предварительным прогнозам, самыми холодными окажутся 5 и 6 января, когда ночью температура понизится до минус 19 градусов. А к Рождеству синоптики прогнозируют ослабление морозов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
766 мм рт. ст.
повышенное
44 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Редакция m24.ru сняла фильм об ожидании третьего сезона сериала 'Твин Пикс'
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе и сыграет в матче 1/4 финала с командой Дании
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь