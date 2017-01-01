Радик Юльякшин в Татарстане стал «Человеком года»
УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Популярный певец, уфимец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, стал «Человеком года» в культуре Татарстана.
УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Популярный певец, уфимец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, стал «Человеком года» в культуре Татарстана.
По версии «Бизнес Online», этот титул он поделил с художественным руководителем, дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским. Два деятеля культуры победили с большим отрывом в голосовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи читателей.
По сообщению издания,
Ранее Радик Юльякшин на протяжении нескольких лет был победителем в номинации «Певец года» в Башкортостане, обладателем