Радик Юльякшин в Татарстане стал «Человеком года»

По версии «Бизнес Online», этот титул он поделил с художественным руководителем, дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским. Два деятеля культуры победили с большим отрывом в голосовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи читателей.

По сообщению издания, поп-исполнитель, которого называют «башкирским Джастином Бибером», в 2016 году дал в Казани 14 концертов, пять раз выступал в «Пирамиде». Элвин Грей в этом году закрывал фестиваль «Татар җыры». Напомним, в Уфе певец с большим успехом выступил в декабре минувшего года.