Выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось
О том, почему выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось, удалось узнать корреспондентам Sputnik Молдова.
О том, почему выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось, удалось узнать корреспондентам Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Популярная молдавская
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