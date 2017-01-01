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22:21 (мск), источник: Sputnik.md

Выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось

О том, почему выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось, удалось узнать корреспондентам Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Популярная молдавская рок-группа Zdob și Zdub остановила исполнение композиции, которую они представили вместе с Сестрами Осояну.

Оказывается, музыканты решили подхватить эстафету знаменитого интерактивного флеш-моба Mannequin Challenge.

На несколько мгновения Роман Ягупов сотоварищи замерли так, будто на стоп-кадре. Что из этого получилось, смотрите на видео.

Ранее свой Mannequin Challenge устроили сотрудники структур МВД Молдовы — Пограничной полиции, Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, а также Генерального инспектората полиции.

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