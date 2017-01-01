В Киеве состоялось вече по случаю дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве более тысячи человек после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко обратил внимание, что «нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев».

Во время вече участники собрания почтили память всех своих собратьев из числа представителей ВО «Свобода», погибших на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут был запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и Майдану Незалежности.