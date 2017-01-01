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22:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве состоялось вече по случаю дня рождения Бандеры

Во время вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры участники собрания почтили память собратьев из числа представителей ВО «Свобода», погибших на Донбассе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве более тысячи человек после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко обратил внимание, что «нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев».

Во время вече участники собрания почтили память всех своих собратьев из числа представителей ВО «Свобода», погибших на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут был запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и Майдану Незалежности.

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