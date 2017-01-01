Знаменитая надпись на голливудских холмах превратилась в «святую марихуану»

Как сообщает полиция, неизвестный проник на закрытую территорию, где расположена всемирно известная надпись. При помощи черной краски или ткани он изменил две 13-метровые буквы, и наутро результат его творчества стал виден издалека.

Правоохранительные органы отмечают, что это далеко не первый случай вандализма с тех пор, как 1923 году была установлена знаменитая надпись. Последний инцидент связывают с тем, что на последних всеобщих выборах жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны на территории штата, сообщает ТАСС.